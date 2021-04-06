Москва, 6 апреля. Чехии следует поучиться сохранению исторического наследия у Словакии. Пока в Чехии сносят памятники советским солдатам, словаки почтили их память в Братиславе.

Страны Евросоюза планомерно пытаются вычеркнуть СССР из событий Второй мировой войны и преуменьшить ее роль в победе над Третьим рейхом. Страны Прибалтики и Польши пришли к тому, что возложили на Советский Союз ответственность за развязывание войны наравне с Германией.

Чехия же объявила войну памятникам, и в 2020 году власти распорядились о демонтаже трехметрового памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который украшал площадь Интербригад. Конев в 1945 году командовал операцией по освобождению Чехословакии от немецких войск. Однако добрая память о нем канула в лету, за несколько лет до сноса памятник несколько раз пострадал от рук вандалов, как указывает «НьюИнформ».

Курсу на полное отрицание заслуг СССР в Восточной Европе упорно не поддается Словакия: пока соседние страны воюют с памятниками советским освободителям, в Братиславе ежегодно возлагают цветы у мемориала Славин — мемориального комплекса, построенного в память о жертве солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Братиславы от оккупации подразделениями Вермахта.

Через год после демонтажа в Праге памятника маршалу Коневу, словаки преподали соседям урок уважительного отношения к своей истории. В годовщину освобождения Братиславы президент страны Зузана Чапутова и мэр столицы Матуш Валло посетили торжественную церемонию и возложили цветы у монумента.

В Белоруссии тем временем прошла акция против реабилитации нацистских преступников: активисты собрались у генерального консульства Украины в Бресте и устроили митинг.