Врио ректора СахГУ грозит до десяти лет колонии после гибели студентов

Южно-Сахалинск, 6 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело против врио ректора Сахалинского государственного университета Марии Ганченковой по факту гибели двух студентов в общежитии вуза.

Ганченкову подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Сахалинской области. Женщине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы до десяти лет.

Напомним, двое студентов погибли 26 марта от удара током в одном из общежитий СахГУ. Один юноша стал жертвой короткого замыкания электропроводки титана во время принятия душа. Второй погиб, пытаясь его спасти. Правоохранители через суд добились ареста директора департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса СахГУ.

Челябинский областной суд смягчил приговор по уголовному делу о коррупции в отношении экс-ректора Уральского госуниверситета физкультуры Евгения Орехова и его дочери, сообщал URA.RU.