Электроэнергия на Украине может подорожать с лета 2021 года

Киев, 6 апреля. Киев может поднять цены на электроэнергию до 3,42-3,45 гривны. Об этом заявил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

На текущий момент себестоимость электроэнергии составляет 3 гривны за кВт/час (8,22 руб.). Но украинцы платят только 1,68 гривен за кВт/час, что приравнивается к 4,6 рубля.

Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на том, чтобы достичь баланса на рынке электроэнергии. По мнению аналитиков, тарифы могут подорожать уже с июля. Однако это коснется только тех, кто потребляет свыше 300 или 500 кВт/час в месяц. Как правило, в числе таких граждан находятся владельцы больших квартир или пентхаусов, отметил Попенко.

По его мнению, за счет повышения кабмин Украины попытается переложить долги перед инвесторами в «зеленую» энергетику на население. Ведь долги перед производителями все еще остаются на высоком уровне. Но погасить всю задолженность вряд ли удастся, потому вскоре может встать вопрос о повышении тарифов уже для всего населения, полагает глава комитета по вопросам ЖКХ.

Суммарный долг по коммунальным услугам, который не уплатили жители Украины, приближается к рекордному. Однако Международный валютный фонд (МВФ) советует Киеву отказаться от контроля за внутренними ценами на газ.