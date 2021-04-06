Компания «Фаберже» в честь юбилея «Игры престолов» создаст уникальное яйцо

Париж, 6 апреля. Ювелирная компания «Фаберже» изготовит драгоценное яйцо по случаю десятилетия сериала «Игра престолов». Стоимость изделия составит 2,2 млн долларов.

Разработкой дизайна яйца занимались ведущий дизайнер «Фаберже» Лийса Таллгрен совместно с художницей по костюмам «Игры престолов» Мишель Клэптон. Ювелирное изделие вдохновлено историей Дейенерис Таргариен. Яйцо будет инкрустировано бриллиантами и рубинами. Компания обещает представить свою работу до конца 2021 года.

This April, we're hatching a new surprise collaboration to commemorate the ten year anniversary of the award-winning @GameOfThrones, fusing our superior craftsmanship and artistic ingenuity with one of the 21st century's most iconic TV series. #GameOfThrones #Faberge pic.twitter.com/D967RxkW7N — Fabergé (@OfficialFaberge) April 5, 2021

К юбилею сериала телеканал HBO объявил, что весь апрель будет отмечаться «Железная годовщина» (The Iron Anniversary). Фанатов «Игры престолов» ждет целый марафон шоу, а на стриминговом сервисе будут показывать интерактивную страницу с дополнительной информацией о проекте. На ней появится свыше 150 видео, посвященных сериалу и его созданию.

Сериал «Игра престолов» выходил на канале HBO с 2011 по 2019 годы, напоминает «Культуромания». С выпуска последнего эпизода прошло два года, однако HBO не собирается оставлять самый успешный свой проект. Сервис готовит сразу три проекта по вселенной «Игры престолов». Представители компании объявили о работе над двумя игровыми шоу и анимационным сериалом для взрослых.