«Хамская атака со стороны США»: Онищенко о вызовах накануне послания Путина

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, какие темы, по его мнению, могут стать приоритетными в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что президентское послание сформулирует для законодателей новую систему координат.

«Это будет послание нового времени, формулирующее новую систему координат, — подчеркнула Матвиенко. — При этом, уверена, что, как всегда, в президентском послании будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения».

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии ФАН отметил, что президентское послание 2021 года будет особым по многим причинам.

«Это будет особое послание, что предопределено тем, как изменился мир в 2020 году, когда мы столкнулись фактически с гибридной войной и даже можно сказать «поучаствовали» в ней», — отметил Онищенко.

По словам собеседника ФАН, это связано не только с самой пандемией COVID-19, но и с тем, как это отразилось на экономике всего мира, в том числе России.

«Это главная тема, которая, как мне кажется, прозвучит в послании президента, — спрогнозировал Онищенко. — Кроме того, в послании явно найдет отражение начало нового политического цикла — в сентябре 2021 года состоятся выборы в Государственную думу. Новый политический цикл начинается в условиях действия обновленной Конституции, что определяет особенности правового поля, в том числе в преддверии [президентских выборов] 2024 года».

Кроме того, по мнению Геннадия Онищенко, в президентском послании будет уделено серьезное внимание внешнеполитической проблематике.

«Мы видим, что против нас идет абсолютно оголтелая хамская атака со стороны США, невиданная даже со времен холодной войны. То, в какой хамской форме это происходит, невозможно было себе представить даже во времена противостояния СССР и США», — говорит Онищенко.

По словам депутата Госдумы, сегодня острие атаки против России со стороны Запада сосредоточено в информационном поле, а также в формате все новых и новых санкций.

«Мы видим отчаянные тщетные потуги Соединенных Штатов вернуть однополярный мир, в котором они рассчитывают лидировать. Но мир изменился — сегодня уже невозможно не учитывать фактор не только России, но и Китая, который де-факто является мировым экономическим лидером и входит в первую десятку в военном плане», — отмечает депутат.

У Китая, как и у России далеко идущие планы, которые ломают систему, выстроенную Демократической партией США, отмечает Онищенко.

«Ломается система, выстроенная американцами, когда весь мир поделен, как это удобно исключительно Соединенным Штатам, где России — «бензоколонка», Китай — «сборочный цех», а весь мир подчиняется Вашингтону. Все это в прошлом, вот почему американцы так обеспокоены тандемом России и Китая. Поэтому сегодня, как мы видим, США пускаются во все тяжкие, чему свидетельство — провокации, которые они устраивают у наших границ руками Украины», — говорит российский политик.

Происходящее в Донбассе — это очень опасный фактор, предупреждает Онищенко.

«Если сейчас не найти решения, последствия будут непредсказуемыми. И тут надежда только на Европу, потому что США сегодня, к сожалению, не в состоянии ни мыслить на перспективу, ни оценивать международную реакцию на свои провокационные действия. В Вашингтоне напуганы своим восстанием (захват Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года. — Прим. ФАН), поэтому им так нужна авантюра на дальних подступах, чтобы отвлечь свое население. Все эти темы, без сомнения, так или иначе будет затронуты в президентском послании», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин 21 апреля 2021 года огласит ежегодное послание Федеральному собранию. По словам Пескова, мероприятие пройдет полностью в очном формате, о его деталях будет сообщено позднее.