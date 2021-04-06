Сообщение Навального о вспышке туберкулеза в ИК не подтвердилось

Подольск, 6 апреля. Сотрудник ФСИН опроверг слова осужденного Алексея Навального об эпидемии в колонии. Если бы заявления блогера были правдой, то на карантин отправили бы весь отряд.

Информация о том, что в исправительной колонии, где сидит блогер Алексей Навальный, зафиксирована вспышка туберкулеза, оказалась фейком. Об этом рассказал источник газеты «Известия».

Сотрудник ФСИН подчеркнул, что в случае обнаружения зараженных были бы введены ограничения, включая карантин. По его словам, на самом деле из камеры перевели нескольких заключенных с признаками ОРЗ.

Навальный также был направлен в медико-санитарную часть в связи с тем, что у него выявлена высокая температура, сообщал ФАН. Медики не исключили, что он мог заболеть коронавирусом.

Ранее Навальный заявил, что его соседей по камере госпитализировали с туберкулезом. Он отметил, что заключенные сильно кашляли.