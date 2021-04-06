СМИ сообщили о решении США утилизировать самолеты, необходимые для выполнения условий ДОН

Вашингтон, 6 апреля. Американские самолеты, которые использовались для наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу (ДОН), будут списаны. Об этом сообщают СМИ США.

Издание The Wall Street Journal отметило, что данное решение несколько не соответствует намерениям президента США Джо Байдена вернуться в ДОН. Ранее покинуть договор решил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Как заявил представитель Военно-воздушных сил США, в наличии двух самолетов OC-135B больше нет необходимости. Они будут отправлены на авиабазу в Аризоне, на которой расположена свалка авиационной техники.

При этом член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон указал, что данные самолеты требуют дорогого обслуживания, поэтому в Аризоне их разберут на запчасти.

Ранее ФАН передавал, что Трамп ликвидацией Договора по открытому небу подтолкнул РФ тщательнее следить за своими границами и модернизировать самолеты Ту-214ОН в разведывательные.