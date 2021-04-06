Гель для бритья с «сюрпризом» пытались передать в мордовскую колонию

Саранск, 6 апреля. Очередная посылка с «сюрпризом» не дошла до своего адресата, который отбывал срок в мордовской колонии. Сотрудники регионального Управления Федеральной службы наказаний обнаружили в ней три мобильных телефона.

Инцидент случился в исправительной колонии №10. Средства связи затейливым образом были спрятаны в баллоне геля для бритья. Получатель «передачки» — осужденный к 11 годам тюрьмы мужчина.

Еще один мобильник был изъят сотрудниками УФСИН по Мордовии в марте. На этот раз в качестве тайника отправитель использовал обувь. А вот в контейнере с медом, который пытались передать осужденному на 13 лет «сладкоежке», поместилось пять телефонов. Запрещенные предметы были заботливо упакованы в целлофан.

Однако не все щедрые друзья адресатов могут похвастаться богатой фантазией. Свертки со средствами связи часто пытаются перебросить с прилегающей территории колоний.

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