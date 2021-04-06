Поклонники Тодоренко и Топалова обсуждают возможный развод звездной пары

Москва, 6 апреля. Уже несколько недель ходят слухи о возможном расставании артистов Влада Топалова и Регины Тодоренко. Подруга певца заверила, что звезда сделает все для сохранения союза.

Сплетни о возможном разводе звездной пары спровоцировали несколько обстоятельств. Тодоренко отправилась в ОАЭ без возлюбленного, чем подогрела обсуждения личной жизни. Еще одним доводом стал пост звезды ТВ в соцсети Instagram. Блогер впервые за несколько лет решила пойти на кардинальную смену имиджа: Тодоренко отстригла свои длинные локоны. Это поклонники теледивы восприняли как еще один сигнал, говорящий о переменах в жизни супругов.

«Для меня было важно самой сделать этот шаг. Кто-то позволяет себе меняться каждый месяц, а я иногда после подстригания кончиков плакала в туалете, а один раз у меня даже случилась истерика, когда мастер убрал не 2см, а 5», — писала Тодоренко.

При этом подруга Топалова Олеся Сазыкина в разговоре с «Экспресс газетой» заявила, что экс-солист группы Smash!! сделает все, чтобы его жена осталась с ним.

«Мне кажется, Владька сделает все возможное и невозможное, чтобы Регина осталась с ним. Он прошел огонь, воду и медные трубы. Долго сидел на наркоте. А кто пойдет замуж за наркомана — пусть и завязавшего? Какая русская красавица сделает такой жест доброй воли?» — сказала приятельница артиста.

Влад Топалов и Регина Тодоренко в браке с 2018 года. В конце того же года у артистов родился первенец. Малыша назвали Михаилом.