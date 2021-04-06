Власти Дагестана ожидают визит руководителей Минпросвещения РФ и Рособрнадзора

Махачкала, 6 апреля. В Дагестане ожидают визит министра просвещения России Сергея Кравцова и руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева. Федеральные чиновники планируют посетить регион в рамках мероприятий по подготовке к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

По словам врио министра образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева, главы Минпросвещения и Рособрнадзора прибудут в республику в середине апреля. При этом вместо Кравцова может приехать один из его заместителей.

«В этом году мы ожидаем в середине апреля приезд руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева. Возможно, с ним будет министр просвещения или один из его заместителей. К их визиту мы в министерстве готовим свой доклад о том, как мы будем подходить к ЕГЭ, к этой итоговой аттестации, чтобы не было никаких нарушений», — рассказал журналистам глава Минобрнауки Дагестана.

Он отметил, что в части организации и проведения ЕГЭ за последние годы в республике проделана большая работа, в том числе при помощи федеральных ведомств. Региональные власти намерены в скором времени полностью решить проблемы с единым госэкзаменом.

«ЕГЭ с 2014 года было для нас болевой точкой. С тех пор проводится очень большая работа, и определенные успехи в деле справедливости проведения экзамена уже достигнуты. Проблемные точки тоже есть, мы их знаем и над ними работаем», — сказал Бучаев.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские вузы не планируют отказываться от системы ЕГЭ и вводить дополнительные вступительные испытания для абитуриентов. Тогда же в республиканском Минобре отмечали, что единый госэкзамен зарекомендовал себя как инструмент для объективный оценки знаний учащихся.