Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров назвал своих фаворитов в проекте

Москва, 6 апреля. Напряжение в шоу «Маска» нарастает с каждым новым выпуском. Ведущий Вячеслав Макаров считает, что в проекте остались самые сильные участники, поэтому жюри придется непросто.

Второй сезон самого засекреченного шоу на российским телевидении «Маска» бьет все рекорды. После каждого выпуска зрители бурно обсуждают решения звездного жюри и делают предположения, кто может скрываться за масками. Жюри уже рассекретило семь участников. Проект достиг своей середины, но самая интересная и захватывающая часть еще впереди. Судьи отмечают, что в шоу остались сильнейшие, и решать, с кого теперь снимать маску, им все труднее.

Ведущий Вячеслав Макаров разделяет мнение судей. По его словам, каждый новый выпуск теперь будет отдельной историей, где не учитываются предыдущие заслуги и выступления участников. Их судьбу может решить одно выступление.

Макаров вместе со зрителями шоу высказывает свои варианты, кто из звезд шоу-бизнеса может скрываться за масками. Недавно в своем Instagram-аккаунте он признался, что у него есть любимчики на проекте. Как оказалось, ведущий болеет сразу за несколько участников.

«Мне трудно выбрать. Это все покажут моменты здесь и сейчас. Так как маски все остались сильные по факту. Змея, Неваляшка, Крокодил, Носорог, Лама – вот для меня пять человек, а кто из них пройдет в финал, я не знаю. Четыре маски в финал, и кого из них выберут, я не знаю, решит номер, который будет показан здесь и сейчас», — высказался Вячеслав Макаров.

Фанаты «Маски» атакуют даже некоторых селебрити, которых подозреваю в участии в проекте, в соцсетях. Недавно публикацию телеведущей Ксении Собчак в Instagram поклонники шоу восприняли как намек. Они уверены, что артистка выступает в костюме Змеи.