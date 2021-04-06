Российский вирусолог допустил возможность новой волны пандемии коронавируса

Новосибирск, 6 апреля. Возможность третьей волны коронавируса в России спрогнозировал доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Ежесуточный прирост заболевших снизился почти вдвое по сравнению с 2020 годом в большинстве регионов России, но новосибирский ученый уверен, что третья волна — неизбежна. Спад заболеваемости в стране прекратился. Это произошло из-за преждевременной отмены коронавирусных ограничений, считает Нетесов.

«Число людей с пассивным иммунитетом, которые перенесли инфекцию бессимптомно или почти бессимптомно, в большинстве городов все-таки далеко даже до 50%. А это приводит к тому, что усиливается распространение вируса, и само прекращение спада говорит о том, что мы можем быть на пороге третьей волны», — отметил вирусолог.

Темпы вакцинации в стране недостаточно высокие. И если их не нарастить, то коллективный иммунитет не выработается раньше 2023 года, уверен Нетесов. Для увеличения темпов прививочной кампании необходимо производить больше вакцины и вести с населением разъяснительную работу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность снятия ограничений на массовые мероприятия на майские праздники. Каждый регион должен принимать такое решение, исходя из эпидемиологической обстановки на своей территории, заявила Попова.