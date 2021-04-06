Белый дом ввел санкции против Турции из-за сотрудничества с Россией

Вашингтон, 6 апреля. Госучреждение и четыре чиновника из Турции попали под американские санкции за связи с оборонным сектором РФ. Об этом говорится в уведомлении официального издания властей США.

Согласно опубликованной информации, санкции коснулись управления по оборонной индустрии SSB, а также четырех чиновников, которые в нем работают, включая главу ведомства Исмаила Демира.

Пакет ограничительных мер введен американской стороной по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). В тексте сообщения не упоминаются российские ЗРК С-400, за покупку которых Соединенные Штаты грозили Турции новыми ограничениями.

Уведомление будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля.

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