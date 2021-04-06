«Этот день в истории». Что произошло 6 апреля, праздники, факты, люди. ФАН-ТВ

Проект «Этот день в истории» посвящен важным событиям, памятным датам и дням рождения исторических личностей. Каждый новый выпуск — возможность изучить прошлое и понять, какой след оставил этот день в разные годы на страницах отечественной и мировой истории.

6 апреля — Международный день спорта на благо развития и мира. Он был провозглашен Генассамблеей ООН восемь лет назад. Этот день принято отмечать любыми спортивными мероприятиями: спартакиадами, веселыми стартами, эстафетами.

Спорт помогает дисциплинироваться и укрепляет командный дух, помогает снизить уровень стресса и улучшить физическое здоровье. Для уставших от пандемии и самоизоляции людей Международный день спорта может стать в этом году настоящей отдушиной.