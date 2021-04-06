Пользователям Clubhouse сообщили о внедрении функции прямых денежных переводов

Вашингтон, 6 апреля. Администрация социальной сети Clubhouse сообщила о введении функции прямых финансовых переводов. Она разработана совместно с платежной системой Stripe.

Возможность пересылки денег через приложение будет внедряться волнообразно. Сперва функция станет доступна только тестовой группе. Администрация Clubhouse надеется получить от первых пользователей качественную обратную связь для того, чтобы сделать переводы доступными для всех.

«С сегодняшнего дня все пользователи смогут осуществлять денежные переводы, и мы будем волнообразно внедрять возможность получения платежей», — сказано в сообщении социальной сети.

С отправителей будет взиматься небольшая комиссия за обработку перевода. Ее начнут начислять на счета платежной системе Stripe, при этом Clubhouse не получит процента от переводов. При первом использовании функции приложение запросит у пользователей данные об их картах.

Голосовой ассистент банка «Тинькофф» появился в социальной сети Clubhouse. Заявляется, что он будет работать в качестве полноценного пользователя платформы, рассказали представители финансовой организации.

Правительство Московской области освоится в Clubhouse с целью быть ближе к местным жителям. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в конце февраля, информирует «Ридус».