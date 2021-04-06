Пожар из-за взрыва электросамоката в кудровской высотке попал на видео

Санкт-Петербург, 6 апреля. Два человека пострадали во время пожара в многоэтажном доме в Кудрове. Их срочно госпитализировали.

Возгорание произошло в студии, расположенной на 11-м этаже дома по Столичной улице, сообщает источник ФАН. По предварительной версии, огонь возник из-за взрыва электросамоката.

Очевидцы сообщили, что весь этаж оказался залитым водой. Помимо этого, там имеются следы крови и запах жженой пластмассы. В настоящий момент известно о двух пострадавших: мужчину и женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.