Киев не планирует отправлять делегацию на минские переговоры по Донбассу

Киев, 6 апреля. Киевская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу не поедет в Минск после завершения карантина. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

По его словам, Украина не планирует направлять своих представителей в столицу Белоруссии для проведения переговоров. Резников считает, что необходимо будет искать другой город или страну, чтобы продолжить консультации по Донбассу.

Вице-премьер-министр Незалежной добавил, что причиной стала «вражеская риторика» Минска в отношении Киева. Сейчас Белоруссия якобы находится «под влиянием» РФ и Украина не доверяет этой стране.

Ранее стало известно, что в США заявили о готовности вести переговоры с Москвой о ситуации вокруг Незалежной.