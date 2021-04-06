Опубликован новый трейлер экранизации Mortal Kombat с закулисными кадрами

Лос-Анджелес, 6 апреля. Перед долгожданной премьерой экранизации файтинга Mortal Kombat создатели фильма решили порадовать зрителей закулисными кадрами со съемочной площадки.

На YouTube-канале студии Warner Bros. появился свежий трейлер фильма по мотивам культовой серии игр Mortal Kombat. В ролик вошли не только новые кадры из грядущей картины, но также закулисные съемки и небольшие интервью с создателями и актерами. Режиссер Саймон Маккуид признался, что всегда мечтал экранизировать Mortal Kombat. По его словам, картина получилась эпичной и мрачной, что по достоинству оценят фанаты видеоигры.

«Все фанаты заслуживают того, чтобы их любимые персонажи поднялись на новую кинематографическую высоту. Я всегда считал, что что-то элегантное и красивое может сосуществовать вместе с жестокостью и первобытностью. Все эти детали дают зрителям ощущение реализма и связи с этим миром», — рассказывает о своей задумке Маккуид.

Режиссер отметил, что подобная история требовала особого каста: нужны были актеры, которые смогут показать на экране настоящие бои и трюки. Артист Джош Лоусон, который играет Кано, рассказал, что за время подготовки к съемкам команда достигла потрясающих результатов, поэтому они смогли обойтись без чрезмерной графики.

Российская премьера Mortal Kombat состоится 8 апреля, сообщает «Культуромания». Главные роли в фильме сыграли Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика МакНэми, Джош Лоусон и другие актеры.

Недавно исполнитель роли Саб-Зиро Таслим рассказал, какие трудности были на съемках экранизации видеоигры Mortal Kombat. По его словам, это была проверка на прочность, ведь снимать приходилось в костюмах весом по 12 килограммов.