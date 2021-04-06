Иностранные инвесторы сократили вложения в госдолг РФ

Москва, 6 апреля. Доля инвестиций нерезидентов в государственном долге РФ опустилась ниже 20%, следует из данные Национального расчетного депозитария (НРД).

Вложения нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) сократились примерно на 123 млрд рублей, что является самым сильным падением с апреля прошлого года. Год назад доля иностранцев в ОФЗ находилась на историческом максимуме — 34,9% от общих вложений в российский госдолг, пишет РБК.

Иностранные инвесторы начали массово выходить из активов развивающихся стран на фоне пандемии COVID-19. Кроме того, на настроения нерезидентов повлиял и локальный контекст, в частности угроза новых санкций Запада в отношении России.

Минфин РФ в конце марта продал значительный объем ОФЗ. В последний день месяца министерство заняло почти 355 млрд рублей, предложив инвесторам облигации с постоянной доходной ставкой 7,27% по семилетним бумагам и 7,06% — по пятнадцатилетним.

Как стало известно до этого, российские банки в феврале 2021 года существенно сократили вложения в ценные бумаги, в частности в ОФЗ. Вложения кредитных организаций в облигации упали на 1,8%, до 540 млрд рублей.