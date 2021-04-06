Российские поставки газа в Германию удвоились в феврале

Москва, 6 апреля. «Газпром» нарастил экспорт газа в Германию на 63,3%.

Германия является одной из основных стран-импортеров российского трубопроводного газа. Согласно статистическим данным, Россия транспортировала в Германию на 63,3% больше газа в феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом пишет ТАСС.

Общий объем поставок вырос до 4,634 млрд куб. м. Информация опубликована Федеральной таможенной службой России. Если сравнивать показатели с январем 2021 года, то экспорт возрос на 13,4%.

Берлин наращивает импорт российского газа не в одиночку. Так, рост закупок в феврале также продемонстрирован в Сербии (+52,3%), Греции (+35,9%), Болгарии (+32,2%) и Венгрии (+32,9%). Наибольший прирост наблюдался по российскому экспорту газа в Турцию. Россия увеличила размер поставок на 115,5%.

Сотрудничество Федеративной Республики Германии и Российской Федерации расширяется также и в других областях. Так, ученые из университетов двух стран работают сейчас над созданием более рациональной системы использования природных ресурсов при нефте- и газодобыче.