Челябинская пенсионерка скончалась во время занятий в бассейне

Челябинск, 6 апреля. Следователи организовали проверку по факту гибели местной жительницы в бассейне. Вероятной причиной смерти стал инсульт.

В плавательном бассейне, расположенном в Металлургическом районе, было найдено тело пожилой женщины, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. По данным следствия, пенсионерка скончалась во время занятий по плаванию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб не обнаружили на трупе признаков насильственной смерти. Вероятно, женщина скончалась в результате инсульта.

По факту инцидента была организована доследственная проверка. По ее итогам будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщал о гибели пожилого пациента одной из челябинских больниц. Тело мужчины нашли под окнами учреждения.