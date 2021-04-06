Рынок акций США обновил рекорды

Нью-Йорк, 6 апреля. Американский рынок акций завершил торговую сессию рекордным ростом основных индексов, свидетельствуют данные биржевых торгов.

Индексы S&P 500 и Dow Jones обновили исторический максимум, достигнув 4077,91 пункта и 33527,19 пункта соответственно. Технологический индекс Nasdaq продемонстрировал рост на 1,75 к закрытию, увеличившись до 13705,59 пункта. Рост биржевых индексов объясняется реакцией рынка на обновленную статистику по безработице в США, согласно которой американский рынок труда восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией.

Накануне в ходе торгов резко упала стоимость нефти. Цена барреля североморского нефтяного сорта снизилась на 5,2%, до 61,2 доллара. По мнению аналитиков, основными факторами, вызвавшими падение котировок черного золота, стали переговоры между США и Ираном по ядерной сделке, решение ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи, новая волна локдаунов в Европе, а также рост заражений коронавирусом в Индии.

Курс американского доллара к рублю в начале торгов Московской биржи не изменился. В начале дня национальная валюта США торговалась на отметке 76,39 единиц. Биржевая стоимость евро составила 89,95 рубля, что на 29,5 копейки меньше, чем на момент закрытия предыдущей сессии.