Астролог рассказала, до какого числа в апреле необходимо закончить важные дела

Новый годовой цикл Солнца начнется 14 апреля 2021 года, когда главное светило зайдет в первый градус первого знака зодиака. Это время, когда энергии будет много, Солнце будет находиться в сильном положении, а значит, и в сфере реализации, социальной активности будут благоприятные перемены. Об этом в комментарии ФАН рассказала астролог Елена Данилова.

«Транзит Солнца в Овне дает дополнительную уверенность в себе, смелость и решительность. Но стоит контролировать свои реакции, не поддаваться на провокации, так как может быть опрометчивость в принятии решений. Нежелание прислушиваться к мнению партнера может сыграть злую шутку, а нездоровый эгоизм приведет к поражению, несмотря на всю силу Солнца», — пояснила Елена Данилова.

По ее словам, сам день перехода неблагоприятен для важных занятий. Но к этому времени (до 12 апреля) важно завершить старые, давно тянущиеся дела, почистить пространство, освободиться от давно изживших себя отношений и ненужных вещей. С утра 14 апреля встаньте с рассветом (это уже несложно сделать), начните день с благодарности за все, что имеете, даже если иногда кажется, что этого недостаточно.

«После этого важно прописать планы, цели, подумать о долгосрочных проектах, возможности их реализации. Но стоит оставаться честным с самим собой и писать о своих целях, а не навеянных извне кем бы то ни было. Общение с влиятельными людьми пойдет на пользу; если необходимо обратиться в госорганы, это благоприятное время», — добавила Елена Данилова.

Астролог рекомендует брать на себя ответственность, принимать решения, проявлять лидерские качества, решать организационные вопросы, быть активным и радоваться жизни. При этом Данилова рекомендует избегать спонтанных и эмоциональных решений, самоуверенности, критики и осуждения в чей-то адрес, позиционирования себя жертвой.

Помните, что энергия может помочь, но без ваших действий результат будет не таким, каким вы его представляете.