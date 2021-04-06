Экономист заявил, что пик инфляции в России придется на апрель-май 2021 года

Усредненная инфляция в 2021 году составит около 5,5%. При этом ее всплеск ожидается уже в апреле. Такими данными с ФАН поделилась Мария Конягина, профессор СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук.

По словам эксперта, в 2020 году правительства многих стран, в том числе России, увеличили денежную массу. Это было связано в первую очередь с пандемией коронавируса, отмечает экономист. Отсюда — рост цен, инфляция и низкая покупательная способность денежной единицы.

«Сегодня покупательная способность денег и их цена относительно иностранных валют является более сильным фактором при определении инфляции, нежели все остальные. Действительно, мы с вами пережили 2020 год, он был очень непростым, правительства очень многих стран действительно увеличили денежную массу, чтобы поддержать население и предпринимателей. Мы видели, что предоставлялись пособия для поддержки покупательной способности людей, оказывалась помощь самым разнообразным предпринимательским структурам. Соответственно, денежная масса увеличилась куда как быстрее, нежели формировалась покупательная способность денежной единицы», — поделилась мнением Мария Конягина.

Экономист назвала несколько факторов, которые повлияли не только на инфляцию в нашей стране, но и на заметный рост цен.

«Во-первых, фактор ограничения внешней торговли, плюс Россия находится под давлением санкций, которые тоже влияют на цены, и во-вторых, рост цены на нефть, который поддержал наш рубль, поэтому инфляция сейчас не такая большая, как могла бы быть. Если брать данные ЦБ, то усредненная инфляция в 2021 году составит около 5,5%. Но у каждого человека разные ощущения инфляции, это связано с дифференциацией по регионам», — уточняет специалист.

Мария Конягина заявила, что пик инфляции придется на начало второго квартала, то есть на апрель и май.

«Это связано с подведением итогов за прошлый год и корректировкой цен. Затем всплеск ожидается в августе-сентябре, эти месяцы для нашей страны всегда непростые, они тоже связаны с подведением итогов, что вызовет корректировки цен в основных отраслях, например в сельском хозяйстве, в машиностроении, и, конечно, цен на нефть», — рассказала собеседница ФАН.

Что касается цены на нефть, то в ближайшее время она будет снижаться, уверяет экономист.

«Что произойдет с нефтью по результатам договоренности группы ОПЕК+, мы с вами увидим в ближайшее время. Цены на нефть будут понижаться, поскольку поддерживать стремление к увеличению добычи нефти в мире возможности не осталось. Цены пойдут вниз, а значит, и давление на рубль тоже усилится», — подчеркнула Конягина.

В завершение экономист обратила внимание, что инфляции бояться не стоит, однако есть другая проблема в экономике нашей страны.

«Мы живем в стране, которая относится к эшелону развивающихся. Особенностью этих стран является инфляция в пределах до 20%. Экономисты рассматривают ее как приемлемый, иногда даже положительный элемент. Тут важно, чтобы рост экономики превосходил инфляцию, а у нас он даже не равен этому проценту. В этом заключается основная проблема. Корреляция между инструментами ЦБ по воздействию на инфляцию оказывается эффективной примерно на 70%. Это не слишком много», — резюмировала Мария Конягина.

Ранее ФАН сообщал, что по данным на 6 апреля стоимость доллара на Московской бирже сохранилась на уровне 76,39 рубля.