Ракету «Союз» украсили портретом Гагарина перед запуском 9 апреля

Москва, 6 апреля. Накануне 60-летия полета в космос первого космонавта планеты Юрия Гагарина ракета «Союз» получила новое имя, которое теперь нанесено на обшивку.

Новое имя ракеты — «Ю. А. Гагарин». Портрет космонавта нанесен на головной обтекатель ракеты, там же нанесли надпись «Год Гагарина 1961-2021», сообщает РИА Новости.

Запуск ракеты запланирован на 9 апреля. Сейчас ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-18» располагается на 31-й площадке космодрома Байконур. Приближающийся полет вызвал доброжелательные отклики не только россиян, но и жителей других стран. Японские читатели СМИ отметили, что ракета поражает своей мощью, а работа космонавтов заслуживает огромного уважения из-за связанных с ней опасностей и рисков.