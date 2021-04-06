Фанаты рэпера DMX устроили пикет возле больницы

Нью-Йорк, 6 апреля. Поклонники рэп-исполнителя DMX устроили пикет, пока музыкант лежит в нью-йоркской больнице Уайт-Плейнс, находясь в вегетативном состоянии.

Семья рэпера через соцсети объявляла о пикете, который состоялся в воскресенье 4 апреля. Также близкие люди артиста попросили держать его «в своих мыслях, молитвах и желаниях». Об этом сообщает издание The Sun.

«В пятницу вечером, 2 апреля 2021 года, наш брат, сын, отец и коллега DMX (Эрл Симмонс при рождении ) был госпитализирован в больницу Уайт-Плейнс в Нью-Йорке. У него серьезные проблемы со здоровьем. Мы просим вас, пожалуйста, держать Эрла и нас в своих мыслях, желаниях и молитвах, а также уважать нашу частную жизнь, когда мы сталкиваемся с этими проблемами», — говорится в сообщении.

Во втором письме семья подтвердила, что DMX до сих пор находится в состоянии комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Информация относительно того, что передозировка спровоцировала сердечный приступ, пока не подтвердилась.

Напомним, музыкант Эрл Симмонс был обнаружен в квартире 2 апреля в критическом состоянии в результате передозировки наркотическими веществами. Рэпер был переведен врачами в искусственную кому, и пока улучшений нет. Однако некоторые источники утверждают, что у DMX есть небольшая мозговая активность.