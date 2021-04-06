Стоимость доллара на Московской бирже сохранилась на уровне 76,39 рубля

Москва, 6 апреля. Курс американского доллара к российскому рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился.

Согласно сведению торгов Московской биржи, стоимость доллара составила 76,39 рубля. В свою очередь евро снизился на 29,5 копейки — до 89,95 рубля.

Рынок акций России в понедельник, 5 апреля, завершил торги снижением индексов — на цену повлияла дешевеющая нефть. Так, июньские фьючерсы на североморскую марку Brent к 18:35 по Москве понедельника составляли 62,77 долларов за баррель — это на 2,09 доллара ниже стоимости на закрытие предыдущей сессии.

Накануне стало известно, что перспективы российской валюты на предстоящей торговой неделе выглядят умеренно-негативными. Рубль может сохранить «аутсайдерскую позицию», отмечают эксперты.