Лещенко строил творческие планы с Легкоступовой за день до смерти певицы

Москва, 6 апреля. Народный артист Лев Лещенко за день до смерти певицы Валентины Легкоступовой навестил ее в больнице. Звезды строили творческие планы.

Лев Валерьянович был уверен, что артистка обязательно выкарабкается. Он пришел к ней в больничную палату, они разговаривали около часа и думали о будущем. На следующий день Лещенко узнал о смерти Легкоступовой.

«Так получилось, что накануне трагедии я пришел навестить ее в Боткинскую больницу. Я зашел к ней, она не вставала. Я говорил ей: «Валечка, ты поднимаешься? Ходи, думай о хорошем! У тебя скоро юбилей, сделаем музыкальную программу!» — сказал певец в эфире программы «Судьба человека».

Звезда сцены с трепетом относится к покойной певице. Он считает, что артистка была светлым и глубоко нравственным человеком. Певицу очень любила публика. По воспоминаниям Лещенко, после концерта поклонники ждали Легкоступову, чтобы прикоснуться к ней.

Валентины Легкоступовой не стало в середине августа прошлого года. Певице было 54 года. Родные артистки обвиняют в гибели знаменитости ее супруга. Вдовец все обвинения отвергает.