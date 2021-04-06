Уровень смертности младенцев в Москве достиг исторического минимума

Москва, 6 апреля. Уровень смертности младенцев в 2020 году в Москве упал на 22% в сравнении с позапрошлым годом.

При этом на 17% вырос показатель выживаемости малышей с критически низкой массой тела — до тысячи граммов, сообщил главный внештатный специалист неонатолог, главврач Морозовской детской больницы Валерий Горев в беседе с РИА Новости.

«Среди 323 новорожденных менее 1 тысячи граммов в перинатальных центрах родоразрешено 88%», — рассказал специалист.

Такой эффект был достигнут благодаря улучшению технического оснащения неонатальных отделений и развитию этого медицинского направления как в России, так и во всем мире. При этом не помешала даже пандемия коронавируса, которая стала испытанием для врачей по всей стране, поскольку болели роженицы и беременные женщины.

Недавно стало известно, как сложилась судьба малыша, практически все родные которого умерли из-за осложнений коронавируса. Ребенка согласилась забрать тетя из Мордовии.