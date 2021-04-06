Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве

Москва, 6 апреля. Сервис Работа.ру подготовил апрельский рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Москве. Список возглавило предложение работы для стоматолога-имплантолога.

Стоматологу-имплантологу предлагают месячную зарплату до 400 тысяч рублей. От соискателя требуется высшее медицинское образование, действующие сертификаты на медицинскую деятельность и релевантный опыт работы от пяти лет.

Зарабатывать до 350 тысяч рублей может обладающий опытом работы от двух лет менеджер по продажам банковских услуг. До 300 тысяч рублей в IT-компании платить готовы product manager мобильного приложения. Работодатель также готов оплатить курсы повышения квалификации и книги, отправлять сотрудника на профильные конференции, в том числе за рубеж.

До 300 тысяч рублей может заработать няня-гувернантка с опытом работы не менее трех лет. Кроме высшего педагогического, соискателю необходимо музыкальное образование. Дополнительным преимуществом будет знание английского языка.

Зарплату до 200 тысяч рублей предлагают в столице врачу-косметологу, хостес в ночном клубе и выездному врачу неотложной наркологической помощи.

Тонировщик-винильщик в студии автостайлинга может зарабатывать от 190 тысяч рублей в месяц. Получать до 180 тысяч в месяц может шеф-повар в английском пабе.

Ранее сообщалось, что самый высокий уровень средних зарплат в небольших населенных пунктах России отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и Ненецком автономном округе. Средняя чистая зарплата в ЯНАО чуть превышала 99 тысяч рублей в месяц. Это в 2,5 раза больше средней зарплаты россиян в малых и средних городах.