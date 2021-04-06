Депутат парламента Молдовы назвал разочарованием начало президентства Санду

Кишинев, 6 апреля. Новый президент Молдавии Майя Санду за 100 дней президентства ввергла страну в хаос и не выполнила своих обещаний народу.

Начало работы на посту нового молдавского лидера обернулись разочарованием, заявил депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Василий Боля по данным РИА Новости.

«Важно не допустить, чтобы она и далее проявляла безответственность и наносила вред стране и людям», — сказал Боля.

Страна пришла к институциональному кризису из-за нежелания президента вести диалог с парламентом. Это привело также к тому, что в стране отсутствует полноправное и полноценное правительство, заключил депутат.

Недавно Санду обратилась к России с просьбой ускорить поставки вакцины от коронавируса "Спутник V". Она отметила в своем Telegram, что основная задача правительства сейчас — обеспечить народу доступ к средствам от недуга.