Киев, 6 апреля. Вашингтон воюет за свои интересы чужими руками, тех, кого они считают «аборигенами» и не считают за людей. Об этом рассказал писатель Александр Гриценко.

Эксперт считает, что Белый дом не интересуют украинцы. Население для Вашингтона — это лишь инструмент, который можно использовать. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

«Для США «Северный поток — 2» невыгоден, так как они потеряют рынок сбыта, поэтому они будут использовать Украину или вторжение инопланетян, чтобы закрыть проект, но дело не в справедливости и демократии, как они декларируют, а в бизнесе», — сказал писатель.

По мнению эксперта, Америка будет воевать до последнего украинца, но при этом сама она не пойдет ни на какие жертвы. Вашингтон всегда действует через своих союзников.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин заявил, что американские санкции не смогут повлиять на ход строительства газопровода «Северный поток — 2».