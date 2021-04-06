Камчатские спасатели ищут двух пропавших человек на снегоходах

Петропавловск-Камчатский, 6 апреля. Двое мужчин без вести пропали во время поездки на снегоходах из камчатского поселка Термального в сторону Верхне-Опалинских термальных источников.

Поиски с использованием всевозможных средств ведут спасатели и правоохранители. Согласно данным регионального главка МЧС, местные жители отправились кататься на снегоходах 3 апреля. Прибыть домой они должны были на следующий день. Когда этого не произошло, супруга одного из пропавших обратилась в полицию.

Поисковая группа выдвинулась на снегоходах в район вероятного нахождения мужчин во вторник. При себе они имеют БПЛА для наблюдения. В среду спасатели планируют задействовать вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее стало известно, что без вести пропавшего младшеклассника нашли в Южно-Сахалинске. Девятилетний школьник, пропавший после уроков, нашелся живым и здоровым.