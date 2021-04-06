Матвиенко раскрыла значимость послания Путина Федеральному собранию

Москва, 6 апреля. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сформирует в «новом времени» новую систему координат, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«При этом уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — заявила Матвиенко.

Некоторые поручения потребуют быстрой реализации и ввода новых законов. Поэтому 23 апреля Совет Федерации соберется на заседание, а днем ранее проведет встречу совет Совфеда.

Матвиенко назвала послание главы государства важнейшим событием в политике и обществе. В современной ситуации в мире оно будет иметь особое значение, заключила сенатор.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию состоится в очном режиме. С остальными деталями мероприятия еще работают, пояснил представитель Кремля.