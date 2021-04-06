Мошенники добрались до «диванных инвесторов» в России

Москва, 6 апреля. Мошенники воспользовались растущим интересом россиян к инвестированию и стали красть личные данные с помощью поддельных сайтов по проверке надежности брокеров.

С помощью сайтов-фальшивок они успешно выманивают не только данные, но и деньги, сообщает РИА Новости.

Пользователь натыкается на рекламу, где предлагается проверить брокера, но в процессе выясняется, что он находится в международном черном списке. Затем создатели сайта предлагают оставить свои данные для получения более подробной информации.

Также предлагаются платные услуги, в том числе и оформление юридических документов по какому-либо вопросу, включая защиту от недобросовестного брокера. Нередко мошенники опускаются до психологического давления.

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