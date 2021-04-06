Журналист назвал слова Зеленского о российской «угрозе» выдумкой

Киев, 6 апреля. Обычно главы государств в преддверии реальных угроз для страны не совершают визиты в другие страны. Об этом заявил журналист украинского телеканала Еspreso Виталий Портников.

Президент страны Владимир Зеленский пожаловался представителям Вашингтона, что Россия якобы нагнетает обстановку у границ с Украиной. Сам президент находится с официальным визитом в Катаре, что не сигнализирует о какой-то опасности для страны, ведь обычно в таких случаях глава государства находится дома, отметил украинский журналист.

По его словам, такие действия украинских властей доказывают, что никакой реальной угрозы не существует. Журналист считает слова Зеленского выдумкой. Он отметил, что правду говорили российские чиновники, заявлявшие о безопасности военных маневров. Портников уверен, что действия Зеленского стали ошеломляющим и непоправимым провалом для политики и дипломатии страны.

Украинский политолог Руслан Бортник ранее рассказал, почему Незалежную игнорируют еврейские государства. По словам эксперта, Украина не была приглашена на встречу «нормандской четверки», где также обсуждалась обстановка в стране, но без ее участия. Специалист считает, что это знак и символическая пощечина Зеленскому.