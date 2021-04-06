Почему российский суд такой гуманный, обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 6 апреля, в 11:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Самый гуманный суд. Почему маньяки выходят на свободу?».

Ежегодно 6 апреля отмечается профессиональный праздник работников следственного аппарата в органах внутренних дел Российской Федерации. В сегодняшнем эфире мы попробуем узнать, почему далеко не всегда следователям удается привлечь преступников к серьезной ответственности.

Пранкер Эдуард Биль более 400 раз нарушил правила дорожного движения с начала этого года и в итоге едва не убил москвичку Анастасию Князеву. При этом Тверской суд Москвы не стал арестовывать лихача и лишь запретил ему определенные действия, такие как участие в массовых мероприятиях, выход из дома в ночное время, пользование телефоном и интернетом, управление автомобилем.

Шоком для граждан России стал выход на свободу «скопинского маньяка», который, оказавшись на воле, стал звездой Рунета и телевидения. Более того, Виктор Мохов начал искать общения со своими жертвами и в своих интервью косвенно угрожал пострадавшим женщинам.

Россияне часто возмущаются мягкостью приговоров преступникам. Фраза про самый гуманный суд в мире уже не звучит смешно. В рамках эфира мы вместе с экспертами обсудим, как устроено российское законодательство, почему порой за незначительные преступления получают серьезное наказание, когда как за другие общественно опасные деяния отделываются штрафом или условным сроком. Мы узнаем, помогает ли ужесточение наказаний бороться с преступлениями и нужно ли в России возвращать смертную казнь.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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