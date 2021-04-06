Nissan запустил производство Qashqai и X-Trail с автопилотом в России

Москва, 6 апреля. Производство новых модификаций кроссоверов Nissan Qashqai и X-Trail с обеспечивающим первый уровень автономного вождения комплексом ProPilot началось в Санкт-Петербурге.

ProPilot умеет разгоняться и тормозить, поддерживать постоянную скорость и выдерживать безопасную дистанцию до едущего впереди транспортного средства, удерживать машину в центре полосы, выполнять плавный старт и остановку в пробке.

Сроки начала продаж обновленных Qashqai и X-Trail пока не разглашаются. В базовых версиях исполнения кроссоверы будут стоить от 1 477 000 и 1 824 000 рублей соответственно.

Ранее аналитики сообщили, что стоимость подержанных машин от разных производителей выросла на российском рынке. Кроссоверы Mazda CX-5 подорожали на 5%, Renault Sandero, Toyota Hilux и Land Cruiser Prado — на 4%, Hyundai Creta — на 2%.