«Спутник V» оказалась эффективнее Pfizer в борьбе с новыми штаммами коронавируса

Москва, 6 апреля. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает от коронавируса лучше, чем препарат Pfizer. Об этом сообщил источник, близкий к НИЦ им. Гамалеи.

Источник прокомментировал статью американских ученых о том, что российский препарат якобы менее эффективен против данного штамма. При этом работа ученых из США не прошла рецензирования.

По словам источника, «Спутник V» показал себя наиболее эффективной вакциной по показателям вирусонейтрализующей активности в отношении различных штаммов. У российского препарата устойчивость к южноафриканскому штамму оказалась ощутимо выше, чем у Pfizer.

Собеседник РИА Новости назвал выводы американских исследователей слабыми. Он отметил, что результаты некоторых тестов были опубликованы только для вакцины «Спутник V».

Ранее стало известно, что «Спутник V» безопасен для людей, перенесших операции вроде увеличения груди или инъекций ботокса. Известно, что ни один препарат от коронавируса не оказывает никакого влияния в этой области.