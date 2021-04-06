Кто влияет на Украину, США, ЕС или Россия, обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 6 апреля, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Кто управляет Украиной?».

Украиной управляют иностранные агенты, а допустил их туда бывший президент страны Петр Порошенко, заявил депутат Верховной рады шестого-восьмого созывов Давид Жвания.

Ранее временная поверенная в делах США Кристина Квин встречалась с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, опубликовала фотографию с ним. На следующий день Украина неожиданно вводит санкции против китайских инвесторов в «Мотор Сич». Потом оказалось, что это в принципе один из крупнейших иностранных инвесторов в украинскую экономику, то есть эти ограничения противоречат интересам страны.

Украиной в настоящее время управляют Соединенные Штаты Америки, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Как он напомнил, украинские события 2014 года произошли при содействии иностранных спецслужб. Штаб переворота был в посольстве США, содействовали американцам англичане.

Кто же на самом деле управляет Украиной? Чего добиваются США и Великобритания, провоцируя русофобию в украинском обществе? Почему наблюдатели говорят о маленькой победоносной войне, в которую готов повергнуть эту страну ее президент Владимир Зеленский?

В рамках эфира мы вместе со специалистами проанализируем ситуацию на Украине, оценим возможности местной власти остановить гражданскую войну и вернуть мир в этот регион.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru