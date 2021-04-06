Роспотребнадзор оценил вероятность снятия ограничений по коронавирусу

Москва, 6 апреля. Россияне хотят снятия ограничений на проведение массовых мероприятий в преддверии майских праздников. Вероятность этого оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Соцопросы показывают, что россиянам хотелось бы вернуть массовые мероприятия, так как в первые дни мая проводятся первомайские шествия, «Бессмертный полк», парад Победы, однако для этого необходимо четкое соблюдение всех правил, заявила Попова в интервью «Известиям».

«Сегодня надо прививаться. Потому что как раз к началу мая мы уже будем говорить о формировании иммунитета после прививки», — подчеркнула глава ведомства.

По ее словам, регионы должны по-разному снимать ограничения, ориентируясь на эпидситуацию. Если показатели хуже среднероссийских, то смягчения мер не будет.

Попова также отметила, что в среднем до 40 процентов россиян в разных регионах имеют антитела к коронавирусу после контакта с ним, но сохранить здоровье и полностью прекратить распространение поможет только вакцинация.

Глава Роспотребнадзора ранее рассказала, что в стране зафиксирован 81 случай заражения британским штаммом коронавируса. Все случаи завозные.