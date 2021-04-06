Представитель семьи Баталовых назвал действия нотариуса незаконными

Москва, 6 апреля. Нотариус, участвовавший в сделке супругов Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, сорвал слушание по делу кражи имущества народного артиста Алексея Баталова.

В понедельник прошло заседание по делу Баталова. На допрос был вызван как свидетель нотариус Дмитрий Бублий.

Представитель семьи Баталова Татьяна Киреенко рассказала, что в течение нескольких часов свидетелю было задано несколько вопросов, но он на них не ответил, заявив, что не будет свидетельствовать против себя. В какой-то момент он вовсе замолчал, тем самым поставил в тупик находившихся в суде. По мнению Киреенко, действия нотариуса незаконные.

«Ему разъяснили, что его спрашивают не как частное лицо, а как спецсубъект Российской Федерации, который действует от имени РФ. Судья попросил его ответить, какие сделки с имуществом Марии Баталовой он совершал от имени Российской Федерации? Но Бублий и на это отказался отвечать, — сказала представитель семьи Баталова в беседе с Kp.ru. — В течение всего заседания суд просил Бублия не препятствовать выяснению истины. Было потрачено много времени и сил. Но Дмитрий Станиславович — кремень — ни на один вопрос не ответил, даже на вопросы адвокатов Дрожжиной».

Скандал разразился после обвинений со стороны вдовы Баталова Гитаны Леонтенко в адрес Цивина и Дрожжиной. Она утверждает, что пара оставила ее без средств к существованию и крышей над головой. СКР возбудил уголовное дело о «Мошенничестве».