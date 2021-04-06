Пауки на Марсе: ученые объяснили странное явление на Красной планете

Лондон, 6 апреля. Британские ученые долгие годы пытались выяснить природу странных узоров на поверхности Марса, которые назвали «пауками». Однако теперь им удалось объяснить это явление.

Узоры заметны на спутниковых снимках южного полюса Красной планеты. Это ветвящиеся черные фигуры, из-за внешнего вида которых исследователи назвали их «паукообразными». После открытия этого явления прошло более двух десятков лет. Об этом сообщает издание LiveScience.

В новом исследовании, опубликованном 19 марта в журнале Scientific Reports, ученые успешно воссоздали уменьшенную версию «пауков» в своей лаборатории, используя сухой лед и грунт, схожий с марсианским. Когда холодный лед соприкасался с более теплой поверхностью, его часть мгновенно переходила из твердого в газообразное состояние. В результате сублимации образовывались трещины, через которые газ проталкивался сквозь лед.

«Это исследование представляет собой первый набор эмпирических доказательств поверхностного процесса, который, как считается, изменяет полярный ландшафт на Марсе. Эксперименты показывают, что узоры «пауков», которые мы наблюдаем на Марсе с орбиты, могут быть вырезаны прямым переходом сухого льда из твердого в газообразное состояние», — говорится в заявлении ведущего автора исследования Лорен Маккеун,

Ранее стало известно, что в NASA решили отложить первый запуск дрона-вертолета на Марсе.