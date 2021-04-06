Ошибка врачей стоила желудка жителю Нижегородской области

Нижний Новгород, 6 апреля. Жителю города Балахна в Нижегородской области удалили желудок. Медики заподозрили онкологическое заболевание у мужчины, когда на деле у него была только язва.

Мужчина рассказал, что был доставлен в больницу с подозрением на внутреннее кровотечение. Врачи решили проверить пациента перед операцией. В ходе проверки врач повредил артерии, рассказал мужчина. Об этом информирует «Комсомольская правда».

После операции пациенту сделали иммуногистохимическое исследование, показавшее, что у него не было опухоли. По словам жителя Балахны, в истории болезни ему даже не написали результатов гистологии.

Тюменские медики ранее спасли местную жительницу, выполнив операцию по удалению 25-килограммовой опухоли. Женщина думала, что она просто прибавила в весе и не обращалась к врачам.