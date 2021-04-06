Рита Дакота рассказала о мудром отношении нового возлюбленного к ее трехлетней дочери

Москва, 6 апреля. Певица Рита Дакота рассказала поклонникам об отношениях возлюбленного с дочерью Мией от первого барака. Об этом она поделилась на своей странице в Instagram.

Артистка призналась, что для своей наследницы искала второго папу. Однако спустя время девушка поняла, что второго отца быть не может. Такими действиями она обесценивает его место в жизни ребенка, что травмирует ментальное здоровье Мии.

После развода Дакота много раз представляла идеального мужчину, который относился бы к малышке как к родной. Но желания не сбывались. По словам автора-исполнителя, новый парень Федор Белогай — «подарок судьбы». Исполнительница рассказала, что ей пришлось много работать над собой, изучать психологию и углубляться в системно-родовые расстановки, чтобы понять о невозможности замещения родного отца.

По мнению звезды, нынешний избранник воспитывают девочку очень мудро, демонстрируя все на своем примере поведения: хочет научить Мию вежливо говорить с мамой — сам вежливо говорит. Хочет научить делать зарядку по утрам — сам делает. Хочет научить английскому — сам учит. Возлюбленный выбрал здоровую систему развития ребенка — учить примерным наставлением, без принуждения и насилия, подчеркнула певица.

Ранее сообщалось о темном прошлом парня Дакоты. По словам инсайдера, возлюбленный вокалистки сбежал на Бали из-за проблем с законом. Не исключено, что это было связано с наркотиками.