Аналитики составили топ самых высокооплачиваемых вакансий на производстве в РФ

Москва, 6 апреля. Одна из самых высоких зарплат в сфере производства в России оказалась у главного инженера угольной компании в Москве.

Такой специалист может зарабатывать от 250 тысяч рублей. В Магаданской области оператор производства цельномолочной и кисломолочной продукции может рассчитывать на зарплату до 220 тысяч рублей, вахтовый метод работы и оплату проезда до места работы. Об этом рассказали аналитики сервиса «Работа.ру», передает RT.

В Якутске на период трех месяцев ищут сварщика Национального агентства контроля сварки с опытом работы от трех лет. Такому сотруднику обещают зарплату в 165 тысяч рублей. В Москве на производственном предприятии обивщик мягкой мебели с опытом от двух лет может претендовать на зарплату в 150 тысяч рублей.

В Якутске инженеру-лаборанту по ремонту дороги обещают оклад в 150 тысяч рублей, жилье и трехразовое питание. Среди самых высокооплачиваемых вакансий апреля выделены должности машиниста буровой установки в Красноярске (150 тыс. рублей), начальника производства во Владимире (до 100 тыс. рублей) и специалиста на предприятие тяжелого станкостроения в Краснодаре (до 100 тыс. рублей).

Ранее специалисты Роструда составили рейтинг регионов РФ, в которых больше всего вакансий. Лидерами топа стали Москва, Подмосковье и Красноярский край. Оказалось, что в Москве больше всего открытых вакансий — свыше 137 тыс. В Подмосковье около 68 тыс. предложений о трудоустройстве. Замыкает тройку лидеров Красноярский край, где 65 тыс. незакрытых ставок.