Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» снял полумесяц Марса

Пекин, 6 апреля. Космический аппарат «Тяньвэнь-1», который принадлежит Китаю, сделал захватывающие фотографии Марса, находящегося в фазе полумесяца.

Фотографии были сделаны отдельно над северным и южным полушариями Марса с помощью камеры среднего разрешения на зонде «Тяньвэнь-1», действующего в рамках первой межпланетной космической миссии от КНР. Об этом сообщает издание LiveScience.

В результате получились два качественных снимка, показывающих освещенное восточное полушарие Марса, включая особенности поверхности и слабый край марсианской атмосферы. Фотографии были сделаны на расстоянии около 11 000 километров от Красной планеты.

Снимок южного полушария Марса, на котором освещена нижняя часть изображения, был сделан 16 марта, а фото северной части космического объекта сняли той же камерой двумя днями позже, 18 марта. Зонд «Тяньвэнь-1» в настоящее время находится на полярной орбите вокруг Марса. Он должен сбросить на поверхность планеты исследовательский аппарат с марсоходом на борту к середине мая, но пока может лишь делать фотографии.

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