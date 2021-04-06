CNN сообщил о беспрецедентной военной мощи России в Арктике

Вашингтон, 6 апреля. Наращивание Россией военной мощи в Арктике заставляет США испытывать страх, а супероружие «Посейдон» вызывает у американцев серьезную обеспокоенность, сообщил телеканал CNN.

Компания космических технологий Maxar предоставила каналу спутниковые снимки Арктического региона. По результатам их изучения сотрудники СМИ отметили, что Россия накапливает в Арктике беспрецедентную военную мощь и испытывает в арктическом регионе новейшее оружие, включая способный доставить к берегам США ядерные боеголовки беспилотный подводный аппарат «Посейдон».

«Россия скапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает свое новейшее оружие в регионе, недавно освободившемся ото льда из-за климатических изменений, в попытке обезопасить свое северное побережье и открыть ключевой судоходный путь из Азии в Европ», — сообщается в публикации.

Кроме того, в районе Крайнего Севера дислоцированы бомбардировщики и истребители МиГ-31БМ, а также новые радиолокационные системы. Недавно в Арктике прошли успешные российские испытания противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

«Очевидно, что в Арктике мы сталкиваемся с военным вызовом со стороны России», – сообщил CNN высокопоставленный американский чиновник.

Озабоченность у официальных лиц США также вызывает реализация Россией проекта по запуску Северного морского пути, который позволит сократить время для доставки грузов из Азии в Европу вдвое.

Ранее сообщалось, что Военнослужащие Северного флота (СФ) проводят массовое десантирование с отработкой обороны вверенного района высадки, захвата и удержания укрепленных огневых точек в Заполярье. Учения носят плановый характер и проводятся в соответствии с установленным порядком в рамках зимнего периода обучения — так же, как полеты Ту-160 и маневры субмарин.