Кэти Перри отказалась от бритья ног после рождения дочки Орландо Блуму

Лос-Анджелес, 6 апреля. Певица Кэти Перри недавно стала мамой, родив дочь актеру Орландо Блуму. Звезде пришлось пересмотреть свои повседневные дела и отказаться от некоторых из них.

36-летняя исполнительница продолжила работать после родов, появившись в жюри шоу American Idol. Молодая мама не находит время на некоторые дела, которые получалось делать раньше, например, бритье ног, о чем сама Перри откровенно рассказала в одном из выпусков.

Певица восхитилась исполнением одной из участниц и сделала ей комплимент, сказав, что волосы на ее ногах отросли на полтора дюйма из-за невероятного голоса девушки.

«Как у молодой мамы, у меня не очень много свободного времени, поэтому я перестала бриться», — пояснила Перри.

Заявление артистки решил проверить сидящий рядом Люк Брайан. Он посмотрел на ее ногу и подтвердил, что она действительно волосатая, вызвав смех в зале.

Кэти Перри родила в августе 2020 года, дочь назвали Дейзи. Роман с британским актером у певицы начался еще в 2016 году после того, как они познакомились на вручении премии «Золотой глобус». В 2017 году Перри объявила о расставании, но спустя два года пара сошлась и обручилась.

Российская актриса Кристина Асмус ранее призналась поклонникам, что в ее жизни есть секс после развода с комиком Гариком Харламовым. О наличии отношений звезда «Интернов» не рассказывает.