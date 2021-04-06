Сроки возвращения посла РФ в Вашингтон связали с действиями США

Москва, 6 апреля. Действия американской стороны повлияют на сроки возвращения российского посла в США Анатолия Антонова в Вашингтон, сообщает дипломатический источник.

Собеседник ТАСС заявил, что о конкретных сроках возвращения Антонова в США говорить рано. Подчеркивается, что в большей степени это зависит от американской стороны — она должна «сделать хоть что-то» в сторону нормализации отношений.

Источник отмечает, что консультации в Москве по вопросам сотрудничества с Вашингтоном продолжаются. Антонов их ведет в государственных структурах и различных ведомствах.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дата возвращения посла Анатолия Антонова в США зависит от президента России Владимира Путина. По его словам, у них были беседы в Кремле. Глава МИД уточнил, что Антонов проводит консультации в ведомстве. Посол встречался с комитетами по международным делам Госдумы и Совфеда.